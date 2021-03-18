Video Yaşam Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı | Video
18.03.2021 | 09:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baba-oğul, kayınbaba-damat, karı-koca tefeci | Video 02:15
Baba-oğul, kayınbaba-damat, karı-koca tefeci | Video 18.03.2021 | 11:40
SON DAKİKA! İstanbul Pendik'teki testereli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:05
SON DAKİKA! İstanbul Pendik'teki testereli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2021 | 11:30
İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi | Video 00:18
İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 11:30
İstanbul'da polis baskını! Yatağın altından 2 uzun namlulu silah çıktı | Video 03:09
İstanbul'da polis baskını! Yatağın altından 2 uzun namlulu silah çıktı | Video 18.03.2021 | 11:00
İstanbul'da sadaka kutusunu çalarken iş yeri sahibine böyle yakalandı | Video 03:19
İstanbul'da sadaka kutusunu çalarken iş yeri sahibine böyle yakalandı | Video 18.03.2021 | 11:01
Adana'da hatalı sollama yapan sürücünün kediyi ezdiği anlar kamerada | Video 03:57
Adana'da hatalı sollama yapan sürücünün kediyi ezdiği anlar kamerada | Video 18.03.2021 | 10:52
Bursa'da yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı | Video 05:27
Bursa'da yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı | Video 18.03.2021 | 10:51
Müşteri gibi girdi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 00:10
Müşteri gibi girdi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 18.03.2021 | 10:41
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan karısının yasak aşk yaşadığı erkekle mesajlaşan kocaya sert tepki Bir erkek formatı... | Video 13:53
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan karısının yasak aşk yaşadığı erkekle mesajlaşan kocaya sert tepki "Bir erkek formatı..." | Video 18.03.2021 | 10:36
Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video 00:18
Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 10:43
Güngören'deki feci kaza kamerada | Video 01:23
Güngören'deki feci kaza kamerada | Video 18.03.2021 | 10:41
TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video 01:42
TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video 18.03.2021 | 10:36
Çekmeköy’de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi | Video 00:31
Çekmeköy’de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi | Video 18.03.2021 | 10:17
Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Mart 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu.. | Video 12:34
Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Mart 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu.. | Video 18.03.2021 | 10:22
SON DAKİKA: Esra Erol'da ortaya çıkan 16 yıl önceki Ahmet Çakmaz cinayeti ile ilgili flaş gelişme... | Video 03:21
SON DAKİKA: Esra Erol'da ortaya çıkan 16 yıl önceki Ahmet Çakmaz cinayeti ile ilgili flaş gelişme... | Video 18.03.2021 | 10:17
Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video 00:39
Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video 18.03.2021 | 09:44
İstanbul Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi | Video 03:10
İstanbul Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi | Video 18.03.2021 | 09:49
İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video 03:33
İstanbul Avcılar'da servis aracının altında kalan Minik Eylül Mirzaoğlu’nun ölümü davasında flaş gelişme | Video 18.03.2021 | 09:41
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 kişinin birbirine girdiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:15
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 kişinin birbirine girdiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2021 | 09:41
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak koronavirüs sürecinde Darülaceze günlerini anlattı! 05:35
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak koronavirüs sürecinde Darülaceze günlerini anlattı! 17.03.2021 | 15:57

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü?ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Hızla yayılan alevler ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Gece boyu soğutma çalışması yapılan yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.


ZARAR ORTAYA ÇIKTI
Korku dolu anların yaşandığı yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde birçok evin tamamen yandığı görüldü. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı. Kızılay ekipleri de vatandaşlara su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıttı. AFAD ekipleri de köyde çadırlar kurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.


AFAD'DAN 1 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ
Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yusufeli?ne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA