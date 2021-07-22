Video Yaşam Artvin’de sel evi böyle sürükledi! Sürüklenme anbean kameralara yansıdı! | Video

Artvin’de sel evi böyle sürükledi! Sürüklenme anbean kameralara yansıdı! | Video

Artvin’de sel evi böyle sürükledi! Sürüklenme anbean kameralara yansıdı! | Video
22.07.2021 | 19:02

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Artvin’in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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