Artvin'de sel ve heyelan | Video
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Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.
Artvin'in Arhavi ilçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.