Video Yaşam Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video

Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video

Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video
28.07.2021 | 13:56

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Artvin'in Murgul Deresi'nde sel sularında kaybolan ve 6 gündür aranan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu.

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