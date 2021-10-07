Artvin’de seyir halindeki araç birdenbire alev aldı

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Artvin’de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 07.30 sıralarında Arhavi Kıyıcık tüneli girişinde meydana geldi. Arhavi istikametinden, Rize istikametine gitmekte olan Nedim Civelek (65) yönetimindeki 08 AAL 930 plakalı hafif ticari otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, içinde bulunan diğer iki kişiyle birlikte araçtan çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Arhavi İtfaiyesi, yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, alevlerin yayılması sonucu tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Edinilen bilgiye göre olay saat 07.30 sıralarında Arhavi Kıyıcık tüneli girişinde meydana geldi. Arhavi istikametinden, Rize istikametine gitmekte olan Nedim Civelek (65) yönetimindeki 08 AAL 930 plakalı hafif ticari otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, içinde bulunan diğer iki kişiyle birlikte araçtan çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Arhavi İtfaiyesi, yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, alevlerin yayılması sonucu tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.