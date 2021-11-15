Video Yaşam Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu

Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu

15.11.2021 | 13:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 01:04
Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 15.11.2021 | 14:20
Kastamonu’da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 02:05
Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 15.11.2021 | 14:21
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 01:43
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 15.11.2021 | 13:13
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 02:32
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 15.11.2021 | 13:41
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 01:07
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 15.11.2021 | 13:42
Kocaeli’de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 00:44
Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 15.11.2021 | 13:43
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 03:30
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 15.11.2021 | 13:43
Müge Anlı’da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 06:20
Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 15.11.2021 | 12:15
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 00:53
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 15.11.2021 | 11:53
Müge Anlı’da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime’nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 03:25
Müge Anlı'da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime'nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 15.11.2021 | 11:39
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 01:25
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 15.11.2021 | 11:34
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; ’kaçırılma’ ihtimali araştırılıyor 01:41
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor 15.11.2021 | 11:29
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü verdikleri uyuşturucu maddeler kamerada 02:07
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına çifte darbe! Lokum tozu süsü verdikleri uyuşturucu maddeler kamerada 15.11.2021 | 11:32
Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada | Video 00:59
Yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada | Video 15.11.2021 | 10:47
Modanın en farklı şekli: “Giyilebilir sanat eseri” 03:45
Modanın en farklı şekli: “Giyilebilir sanat eseri” 15.11.2021 | 10:48
Müge Anlı Son Bölüm 15 Kasım 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı’da gözaltına alınan katil zanlısı olayında flaş gelişme 11:31
Müge Anlı Son Bölüm 15 Kasım 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da gözaltına alınan katil zanlısı olayında flaş gelişme 15.11.2021 | 10:48
Van’da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama 00:44
Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama 15.11.2021 | 09:49
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı 03:59
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı 15.11.2021 | 10:20
Maltepe’de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası | Video 02:15
Maltepe'de maç sonrası E-5’te taşlı bıçaklı meydan kavgası | Video 15.11.2021 | 10:06
Zonguldak ormanlarındaki hazan renkleri havadan görüntülendi | Video 03:41
Zonguldak ormanlarındaki hazan renkleri havadan görüntülendi | Video 15.11.2021 | 09:57

Artvin’de soğuk havanın ardından yeniden ısınan havalarla birlikte etkili olan sis bulutu, görsen şölen sundu. Lekoban ve Tiryal dağı zirvelerinde çekilen görüntüler vadi boyunca oluşan sis bulutları etkileyici görüntüler ortaya koydu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin'de etkili olan sis bulutları görsel şölen sundu. Şavşat ve Borçka ilçeleri arasında yer alan Lokoban yaylası ve Murgul ilçesinde yer alan Tiryal dağı oluşan sis bulutu görsel şöleni beraberinde getirdi. Vadi boyunca beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Bu eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA