Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu

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Artvin’de soğuk havanın ardından yeniden ısınan havalarla birlikte etkili olan sis bulutu, görsen şölen sundu. Lekoban ve Tiryal dağı zirvelerinde çekilen görüntüler vadi boyunca oluşan sis bulutları etkileyici görüntüler ortaya koydu.
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin'de etkili olan sis bulutları görsel şölen sundu. Şavşat ve Borçka ilçeleri arasında yer alan Lokoban yaylası ve Murgul ilçesinde yer alan Tiryal dağı oluşan sis bulutu görsel şöleni beraberinde getirdi. Vadi boyunca beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Bu eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.