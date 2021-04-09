Artvin'de su samurunun derede balık avı kamerada
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Artvin'in Şavşat ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun derede balık avladığı anlar, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince görüntülendi.
Bölgede denetim ve kontrollerini sürdüren Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, görev dönüşü Şavşat ilçesinde derede su samurunun balık avladığını fark etti. Ekipler, bir anlık şaşkınlıklarının ardından kamerayla su samurunun bu anlarını görüntüledi. Görüntülerde, nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunun, bir süre kayalıklar arasından suya düşürdüğü balığı yeniden alıp yediği, ardından da derede suya girip gözden kaybolduğu yer aldı. Su samurunun balığı yediği anlar, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü.