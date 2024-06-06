Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı | Video
Artvin'de bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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