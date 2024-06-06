Video Yaşam Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı | Video
Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı | Video

Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı | Video

06.06.2024 | 09:29

Artvin'de bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir tekne battı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çoruh Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Olayda biri ağır olmak üzere Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta film gibi olay: Bina yanarken, mahalleli yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 01:46
Beşiktaş'ta film gibi olay: Bina yanarken, mahalleli yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 06.06.2024 | 10:57
Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından dakikalarca böyle darp edildi | Video 00:46
Market çalışanı sokak ortasında gaspçılar tarafından dakikalarca böyle darp edildi | Video 06.06.2024 | 10:57
23 yaşındaki eniştesini ’kardeşine kötü davranıyor’ diye öldürdü | Video 01:13
23 yaşındaki eniştesini 'kardeşine kötü davranıyor' diye öldürdü | Video 06.06.2024 | 10:44
Mersin’de terör operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:29
Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı | Video 06.06.2024 | 10:02
Artvin’de tekne battı: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:04
Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı | Video 06.06.2024 | 09:29
İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video 00:33
İki kadını taciz eden, vatandaşlara silah çeken tacizci tutuklandı | Video 06.06.2024 | 10:04
Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:20
Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 06.06.2024 | 09:21
Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı | Video 03:09
Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı | Video 06.06.2024 | 08:50
Silivri TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 01:39
Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 06.06.2024 | 08:50
Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı | Video 02:09
Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı | Video 05.06.2024 | 16:13
Antalya’da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video 01:29
Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 99 kişi yakalandı | Video 05.06.2024 | 16:00
Evde çıkan yangında 2’si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video 02:15
Evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi | Video 05.06.2024 | 15:41
Gemi kaptanından Girit Adası’nda hayati müdahale | Video 04:59
Gemi kaptanından Girit Adası'nda hayati müdahale | Video 05.06.2024 | 15:43
Motosikletli Sümeyye kazada öldü! O anlar kamerada | Video 00:45
Motosikletli Sümeyye kazada öldü! O anlar kamerada | Video 05.06.2024 | 15:44
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu | Video 07:19
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayata tutundu | Video 05.06.2024 | 10:36
İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video 01:18
İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video 05.06.2024 | 15:01
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video 00:16
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video 05.06.2024 | 14:41
Diyarbakır’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video 00:24
Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video 05.06.2024 | 14:13
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı | Video 02:41
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı | Video 05.06.2024 | 13:37
Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti! | Video 05:01
Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti! | Video 05.06.2024 | 13:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA