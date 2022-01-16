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OTOMATİK OYNAT
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2 bin 500 rakımlı dağ köylerinde 5 metre karla mücadele sürüyor | Video 16.01.2022 | 09:08
01:14
Çöp evde alevler yeniden yükseldi | Video 16.01.2022 | 09:07
01:38
00:53
Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama | Video 16.01.2022 | 08:47
00:38
Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı | Video 16.01.2022 | 08:48
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02:41
İETT şoförünün dehşeti yaşadığı anların öncesi ortaya çıktı | Video 16.01.2022 | 08:22
02:53
Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü | Video 16.01.2022 | 08:23
03:28
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İstanbul’da kar yağış etkili olmaya başladı | Video 16.01.2022 | 00:01
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Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video 15.01.2022 | 23:40
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Belçika'da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video 15.01.2022 | 17:45
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Dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı | Video 15.01.2022 | 17:34
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İstanbul Pendik'te sokak ortasındaki silahlı beton bloklu kavga kamerada 15.01.2022 | 16:35
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Vatandaş İETT’yi taşıdı 15.01.2022 | 16:02
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Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti... 15.01.2022 | 15:49
Artvin'de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.