Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu | Video 30.03.2023 | 12:20 Artvin genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek bölgelerde ise kar etkili oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde başta olmak üzere bazı mahalle ve köylerde etkili oldu. Artvin merkeze bağlı Çamlık mahallesinde etkili olan kar yağışı araçların beyaz örtüyle kapladı. Yollar karla kaplanca, ekipler kapalı olan yollar için çalışma başlattı. Soğuk hava hafta boyunca etkili olması bekleniyor.