Aryen Turan hakkında tepki çeken karar! TSK'ya kimyasal silah iftirası atmıştı | Video
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İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmıştı. Gözaltına alınan Turan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme de Turan’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Şaşırtan karar sonrasında Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri ise adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde zafer sloganları attı.