Video Yaşam Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video

Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video

17.12.2023 | 08:57

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansöre binen bir kişi asansörle zemin kata çakıldı. Asansörün binanın giriş katından zemine çakılması ise şans eseri muhtemel bir faciayı önlemiş olurken, o sırada asansörde bulunan kişi yara almadan kurtuldu.

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Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fidan Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre binadaki bir eve mobilya getiren bir kişi, koltukla 0. kattan bindiği asansör zemin katta çakıldı. O anlar saniye saniye asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANS ESERİ KURTULDU
Asansörün binanın giriş katından, daha yukarı çıkmadan zemine düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan mobilyacı şans eseri hiçbir yara almadı. Bu vesileyle onlarca kişinin yaşadığı binada şimdilik muhtemel bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. Çakılan asansörde mahsur kalan kişi ise büyük bir gürültü ile zemin kata inen binadaki vatandaşların çabası ile kurtarıldığı öğrenildi.

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