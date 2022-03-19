Asayiş polisinden dev operasyon: 22 kadın hırsız gözaltında

Ankara’da kadınların üçlü, dörtlü gruplar halinde binalara girerek “kiralık ev bakmaya” geldik yalanıyla boş daireleri tespit ettikleri ortaya çıktı. Kadın hırsızlar, “dil düşürme” yöntemiyle evlere girerek ziynet, değerli eşya ve paraları aldıkları ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği 22 evden hırsızlık gerçekleştiren kadınları, 3 ay teknik ve fiziki olarak takip ederken bin 71 kamera görüntüsüne de tek tek inceledi. Çalışmanın ardından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22’si kadın 24 şüpheli gözaltına aldı. Kadın hırsızların ağırlıklı evden hırsızlık olmak üzere toplam 389 suç kayıtlarının olduğu ve suç işlemeyi meslek haline getirdikleri öğrenildi.c