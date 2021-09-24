Video Yaşam Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video

Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video

Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video
24.09.2021 | 09:46

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirilince sürücü gözaltına alındı.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam ilçede iki aşamalı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada ticari taksiler ve özel araçlardaki sürücüler ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Taksilerde maske takmayan şoför ve yolcular uyarıldı. Çevre güvenliği amacıyla yoldan geçen şüpheli otomobiller de didik didik arandı. Uygulama noktalarının birinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin kaputunda sürücüye ait silah ele geçirildi. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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