Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:57
04:28
Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 24.09.2021 | 10:22
00:51
Çelik Kanatlar TEKNOFEST'te 24.09.2021 | 10:02
05:51
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 24.09.2021 | 09:08
04:10
03:16
00:45
Tramvayda sevimli yolcu | Video 24.09.2021 | 09:47
03:58
00:56
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 24.09.2021 | 09:17
03:23
01:39
Rize Doğu Karadeniz'de yaylalara mevsimin ilk kar yağışı başladı 24.09.2021 | 09:09
01:23
Bornova Belediyesi binasında intihar girişimi | Video 24.09.2021 | 08:51
01:59
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken başladı | Video 24.09.2021 | 08:51
04:08
02:30
Ardahan'da feci kaza: 7 yaralı | Video 24.09.2021 | 08:51
01:29
Sarıyer’de İETT otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 24.09.2021 | 08:51
00:44
Omurilik felçli 10 yaşındaki Salih'in teknoloji azmi | Video 24.09.2021 | 08:49
04:55
00:18
Gaziosmanpaşa meydanında arıza yapan İETT otobüsü trafiğe sebep oldu | Video 23.09.2021 | 16:35
02:44
Ezgi’yi yatağa mahkum eden feci kazada önemli gelişme | Video 23.09.2021 | 16:25
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında bir otomobilde ruhsatsız silah ele geçirilince sürücü gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam ilçede iki aşamalı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada ticari taksiler ve özel araçlardaki sürücüler ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı. Taksilerde maske takmayan şoför ve yolcular uyarıldı. Çevre güvenliği amacıyla yoldan geçen şüpheli otomobiller de didik didik arandı. Uygulama noktalarının birinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin kaputunda sürücüye ait silah ele geçirildi. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.