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Asfalt döküm kamyonu ile otomobilin çarpıştığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Asfalt döküm kamyonu ile otomobilin çarpıştığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

31.05.2023 | 10:30

Gaziantep-Nizip karayolunda çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Lebe'nin ölümüyle sonuçlanan asfalt döküm kamyonu ile otomobilin çarpıştığı feci kazanın araç kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Lebe yönetimindeki aracın kontrolü kaybolduktan sonra karşı şeride uçarak asfalt döküm kamyonuna çarpma anları saniye saniye yer aldı.

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Feci kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, seyir halinde bulunan Mustafa Lebe idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil kontrolü kaybolduktan sonra karşı şeride uçarak asfalt kamyonu çarpışmıştı. Feci kazada her iki araç yoldan çıkarken asfalt döküm kamyonu ters dönmüştü. Kazada, otomobili kullanan ve Nizip'te mahalle bekçisi olduğu öğrenilen Mustafa Lebe olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Feci kazanın araç kamera görüntüleri ortaya çıktı

Nizip ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan Mustafa Lebe'nin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın asfalt döküm kamyonuna ait araç yol kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Lebe yönetimindeki aracın kontrolü kaybolduktan sonra karşı şeride uçarak asfalt döküm kamyonuna çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerin devamında asfalt döküm kamyonunun ters dönme anları da dikkat çekti.

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