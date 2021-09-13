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Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: "Çok pişmanım çok" | Video

Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi:
13.09.2021 | 15:50

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Karabük’te yaşayan 54 yaşındaki Seher Öksüzoğlu, aşı olmadığından dolayı yakalandığı Covid-19 virüsünden yaşadığı ızdırabı ve çektiği acıyı görerek böyle seslendi: “ Kimse kimseyi kandırmasın, herkes aşını olsun” dedi.

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Vatandaşların dedikodularına inandığından çok pişman olduğunu kaydeden Öksüzoğlu, 10 gündür solunum cihazına bağlı tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aşı olmayanları uyardı. Hastanede kıvrananları ve yanında yatan hastanın kıvrına kıvrana nefessiz kalarak öldüğüne de şahit olduğunu anlatan 54 yaşındaki Seher Öksüzoğlu, gözyaşları içinde yeni dünyaya gelen 8 ve 15 günlük torunlarını bile göremediğini anlatarak, "Torunlarını yavrularını özleyen insan varsa aşılarını olsunlar" diyerek uyardı.

"HASTANEYE GELMESEYDİM ÖLDÜYDÜM, NEFESİN GİTTİYDİ"
Karabük Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gündür oksijen tüpüne bağlı olarak nefes alabildiğini kaydeden Öksüzoğlu, aşı olmadığını çok pişman olduğunu ifade ederek, " Herkes geç kalmadan aşılarını olsunlar. 8 günlük torunumu göremedim. Boş, her şeyden haberim yok. 20 gündür çekiyorum. Nefes alamıyorum. Geç kalmışım ben kesinlikle. Hiç inanmasınlar, beni çok korkuttular, hapları yutunca bir şeyler oluyor muş, bir şeyler dediler. Ben yanıldım. Keşke olsaydım belki en azından hafif atlatırdım. Dedikodulara kimse inanmasın. Hastaneye gelmeseydim öldüydüm, nefesin gittiydi. Kimse inanmasın, aşılarını olsunlar. Çok pişmanım çok. Yaşlı anneme bakıyorum diye gidip aşımı olmadım. Eşim aşısını oldu, o hafif atlattı. Ben çok pişmanım. Torunlarını yavrularını özleyen insan varsa aşılarını olsunlar. Onlardan başka bir şey düşünmedim. Gittim geldim ama 10 gündür oksijen tüpüyle duruyorum. Ben kendi başıma nefes alamıyorum, gücüm kalmadı. Aşılarını olsunlar. Onun bunun lafına uyarak aşımı olmadığıma pişmanım. Aşı için kimisi hasta ediyor, öldürüyormuş dediler. Gerçekten ölüyordum bu sefer. Ölürsem aşıdan öleyim ne olur. Böyle çeke çeke ölmektense" dedi.

"HER ŞEYE ŞAHİT OLDUM BURADA"
Öksüzoğlu, başına gelmeyince anlamadığını da söyleyerek, " Allah düşmanına göstermesin. Yanımda bir teyze öldü, aldılar gitti. Gözümün önünde nefessiz kaldı, çırpına çırpına öldü. Her şeye şahit oldum burada. Hamile kadınlar kıvrım kıvrım gördüm. Her şeyi gördüm. Kimse aşıdan kaçmasın. Aşıdan başka çare yok" diye konuştu.

Gözyaşları içinde hastaneye yattıktan sonra torunu olduğunu da anlatan Öksüzoğlu, " Ben Cumartesi yattım, bir gün sonra torunum oldu göremedim, diğeri 15 günlük oldu onları göremedim, sadece fotoğraflarını görebildim. Herkes aşısını olsun, kimse kimseyi kandırmasın. Benim halimi görsünler burada cihaza bağlıyım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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