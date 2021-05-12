Video Yaşam 'Aşının yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı'

'Aşının yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı'

'Aşının yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı'
12.05.2021 | 11:44

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse karşı yapılan aşıların yan etkileri ile koronavirüs semptomlarının karıştırılmaması uyarısında bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, "Aşıları yaptırdıktan sonra bazı belirtiler karışabiliyor. Kişi bunları aşı belirtilerine yormasın. Genelde bizim aşı yan etkilerimiz 2 gün veya 3 gün sürebilir. Daha da uzuyorsa ve belirtiler belirgin hale geliyorsa mutlaka test yaptırsın. Virüsü almıştır, aşı da henüz koruyucu seviyede değildir" dedi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşıdan sonra oluşacak yan etkilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Savaşçı, "Ben koronavirüs aşısı yaptırdım; bu Sinovac, BioNTech, Sputnik V de olabilir. Aşı yaptırdıktan sonra o gece akşamında hafif bir kol ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, özellikle BioNTech aşısından sonra biraz daha yoğun kas, eklem ağrıları, bulantı halsizlik biraz fazla olmakta. Bazı kişilerde ilk dozdan sonra, bazılarında da genel olarak ikinci dozdan sonra biraz daha ağır belirtiler olabilir. Özellikle BioNTech aşısında mRNA aşısı olduğu için vücudun daha fazla antikor oluşturma çabası ile ne yazık ki yan etkiler biraz daha fazla görülüyor. Dolayısıyla kişi yan etkileri bilsin; ama bunun dışında özellikle 38 derecenin üstünde ateş, şiddetli boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı geçmiyorsa, koku, tat kaybı, ishal geliştiyse, eklem ağrıları 2 güne rağmen geçmemişse bu kişi koronavirüs de kapmış olabilir. Çünkü bu kişiler aşı yaptırmak için sağlık ocaklarına, sağlık kuruluşlarına gidiyorlar, yoğun bir ortama giriyorlar. Burada ya da iş ortamında virüsü kapmış olabilirler. Aşının yan etkilerini iyi irdelemek lazım. Her aşı yan etkisi virüs olmayabilir; ama sorgulamak lazım" diye konuştu.


'YAN ETKİLER 2 GÜNDEN FAZLA UZARSA TEST YAPTIRILMALI'
Doç .Dr. Savaşçı, aşıya bağlı koronavirüs kapmanın mümkün olmadığını belirterek, "Ne yazık ki bizim sahada gördüğümüz belirtiler aşı yaptırdıktan 3-5 gün sonra koronavirüs belirtileri gösterip testi pozitif çıkan vatandaşlarımız mevcut. Dolayısıyla kendi şikayetlerini iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Şunun altını özellikle çizeyim; bu aşılar hiçbir şekilde canlı aşı olmadığı için aşıya bağlı koronavirüs kapma, hasta olma ihtimali yok. 'Ben aşı yaptırdım koronavirüs mü oldum' diye asla düşünmesinler. BioNTech aşısında biraz daha fazla yan etki görülüyor; ama kişi 2 gün üzerinde şikayetleri giderek artıyorsa ateş, halsizlik, eklem ağrıları daha belirgin oluyorsa koku, tat kaybı, sırt, göğüs ağrısı, ishal herhangi birisi bu tabloya ekleniyorsa o zaman mutlaka PCR testi yaptırması gerekiyor" ifadesini kullandı.


'4'ÜNCÜ PİK ÇOK BEKLEMİYORUZ'
Doç. Dr. Savaşçı, vakalarda son günlerde ciddi azalma yaşandığını kaydederek, "Bunu özellikle sahada görmekteyiz. Bize günlük 1500'e yakın poliklinik başvurusu varken, şu anda 500'e kadar yani 3'te 1 oranına kadar sayıyı düşürdük. Bu kapanmanın etkisinin yanı sıra, aşılamanın çok büyük etkisini görüyoruz. Ancak tabii aşı olup yine pozitif olanlar oluyor. Halkımız buna inansın; aşı olup pozitif olanlar genellikle hastalığı çok hafif belirtiler ile atlatıyor ve hastaneye yatma ihtiyacı duyulmuyor. Sağlık Bakanımız 240 milyon doz aşı anlaşmasının imzalandığını belirtti. Bize aşı her zaman ihtiyaç olacak. Özellikle Ağustos ayına kadar 18 yaş üzeri vatandaşlarımızı aşılayabilirsek, şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, bu sözümün de arkasındayım; Eylül ayında biz artık koronavirüsün dünya savaşını kazanmışız diyebiliriz. Ama aşılanmayı düzgün bir şekilde yapabilirsek tabii ki. Tekrar bir 4'üncü pik, vaka artışlarını bu saatten sonra çok beklemiyoruz. Aşılama politikası belirtildiği gibi gerçekleşirse eylül ayında ciddi şekilde koronavirüs artık gündemimizde olmayacak" ifadesini kullandı.

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