Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
00:45
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
00:31
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12
01:55
01:40
02:55
06:04
Kadıköy'de taksi takla attı, 3'ü ağır 4 yaralı | Video 07.01.2023 | 09:51
02:47
Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 07.01.2023 | 09:49
04:04
Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video 07.01.2023 | 09:49
01:29
04:13
00:44
Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video 07.01.2023 | 09:49
01:58
Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 06.01.2023 | 16:30
00:34
Sancaktepe'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 06.01.2023 | 15:38
01:38
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.01.2023 | 15:56
00:54
00:41
Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video 06.01.2023 | 15:16
01:42
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü | Video 06.01.2023 | 15:00
00:14
Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı | Video 06.01.2023 | 14:58
01:01
İzmir'de boya fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video 06.01.2023 | 14:35
Kırşehir'in Akpınar İlçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.