Video Yaşam Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video

Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video

02.09.2025 | 15:51

İstanbul Çekmeköy'de rehabilitasyon merkezinde yediği aşırı meyveden rahatsızlanan 3 yaşındaki Ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 200 kiloluk Okan isimli Ayı’nın Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ye girdiği görüntüler sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Ayı’yı tedavi eden Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ebuderda Günay yaşanan süreci anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Çekmeköy ilçesinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezindeki 3 yaşındaki Okan isimli Ayı, fenalaşınca fenalaşarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bulunan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ebuderda Günay ve ekibi, birkaç yıl önce yine meyveden rahatsızlanarak, aynı şekilde tedavi gören Okan isimli Ayı'yı muayene etti. Kan tahlilinin yanı sıra Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazına konularak midesine bakılan ayının çekilen görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok izlenenler arasına girdi. Tedavisi tamamlanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı taburcu edilerek tekrar Çekmeköy'e gönderildi.

Yaşanan süreci anlatan Öğretim Görevlisi Ebuderda Günay, " 3 yıl önce tanışmıştık zehirlenme vakası sebebiyle gelmişti. Orada tanışıklığımız başladı. Oradaki ekipte hayvanları özenle takip ediyorlar. Ciddi bir sıkıntısı olduğunu fark edip acil şekilde getirdiler buraya. Yapılan tetkikler sonucunda Bilgisayarlı Tomografi ve kan tahlili sonrasında midesinde sıkıntı olacağını ve ağrıdan dolayı böyle yaptığını düşündük. Bazen çok meyve yedikleri zaman böyle olabiliyor. Yapılan tedavi sonrasında da işe yaradı. Ağrı kesiciler ve serumla ayağa kalktı. Şu anda keyfi yerinde gayet iyi"dedi.
Günay, ayının 3 yaşında ve 150-200 kilo arasında bir ağırlığı olduğunu ifade ederek, " Ölçmek kolay değil. BT'ye soktuk. Farklı bir görüntü oldu. O görüntüyü özellikle çektik çünkü hayvan kostümü giymiş bir insan gibi gözüküyor. Biraz farklı bir görüntü. Her gün ayıyı BT'ye sokamıyorsunuz. Öyle bir şey pek mümkün değil. O yüzden bayağı bir talep gördü. En çok aldığımız yorumda tavuğa neden bandaj yapılmadı esprisi. Eğer tavuklarda gelirse her türlü bandajı tedavisini yapıyoruz. Anestezi altında yapıyoruz ki anestezi altında bile dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle ayı gibi bir hayvanda. Normal bir kedi köpek için kullandığımız anestezinin 100 katını kullanıyorsunuz ayıda. Bayağı bir sıkıntılı süreç vahşi hayvanlarla ilgilenmekte. Bizim burada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin özel bi ana bilim dalımız var Yabani Hayvan ve Ekoloji diye. Uzmanlığını yapıyor veteriner arkadaşlarımız. Burada egzotik hayvan ve yabani hayvanlar ile özellikle. Bununla ilgili uzmanlaşıyoruz" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 09:02
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 02.09.2025 | 15:51
Kayseri’de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:47
Kayseri'de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:51
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 00:14
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 02.09.2025 | 15:50
Beşiktaş’ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Beşiktaş'ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:01
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 00:56
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 02.09.2025 | 14:42
Mersin’de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira’nın annesi: Arabada katletmişler! | Video 03:45
Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira'nın annesi: "Arabada katletmişler!" | Video 02.09.2025 | 14:00
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
Kadıköy’de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 01:30
Tartıştıkları minibüs şoförünü motosiklet kaskıyla böyle darbettiler! | Video 02.09.2025 | 12:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:34
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.09.2025 | 11:40
Sivas’taki vahşet! Ölümleri Türkiye’yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 04:37
Sivas'taki vahşet! Ölümleri Türkiye'yi sarsan iki kardeşten geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.09.2025 | 11:30
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
Karabük’teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
Gaziantep’te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ’ta iş yerlerinde yangın! | Video 08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 00:47
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video 02.09.2025 | 08:22
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ’ta yangın 08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
Denizli’deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 06:48
Anadolu’da ilk kez Perre Antik Kentte eski Mısır Tanrısı Pataikos’un figürü bulundu | Video 01.09.2025 | 12:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY