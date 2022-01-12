Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video

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Mersin’in Tarsus ilçesinde LPG yüklü tanker şarampole uçtu.
TEM otoyolu Mersin-Tarsus bölümü, Tarsus Batı gişeleri yakınında meydana gelen kazada Tarsus gişelerinde çıkan R.B. idaresindeki tanker, yağışlı havada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Şarampole uçan tankerin sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.