Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video

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Pendik E-5 karayolunda, kasasında metrelerce yüksekliğe ulaşan yüklerle ilerleyen kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kamyon kasasındaki yüklerin yola devrilmemesi, bir kazanın yaşanmasını engelledi. Kamyonun yolda ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
E-5 karayolu Pendik mevkiinde geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen olayda, kasasına yüklediği metrelerce yükseklikteki yük ile ilerleyen kamyon görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya sığmayan yükler metrelerce yüksekliğe ulaşınca, sürücünün yükleri iple bağladığı görüldü. Kamyon kasasından adeta taşan yüklerin şans eseri yola devrilmemesi bir kaza ihtimalinin ortaya çıkmasını engellemiş oldu. Aşırı yüklü kamyonun yolda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.