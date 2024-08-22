Asırlık çınar ağacı faciaya yol açıyordu: “Bir çatırtı koptu, kıyamet kopuyor sandık” | Video
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde asırlık ağaç dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralanmış, yaralılardan birisinin beli kırılmıştı. Dehşet dolu anlar öncesi ağacın çatırdadığını; ama durumu umursamadıklarını anlatan yaralılardan Yusuf Görmek (60), “Kahvede oturuyorduk ağaçtan bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi. 7 dakika sonra bir kıyamet koptu, ağaç yerde. Toz duman birbirine karıştı” dedi.
"BİR ÇATIRTI KOPTU, MİLLET ALDIRIŞ ETMEDİ; 7 DAKİKA SONRA AĞAÇ DEVRİLDİ"
Yaşanılan korku dolu anlarda kıraathanede bulunan ve kendisi de yaralanan Yusuf Görmek (60), "Biz kahvede oturuyorduk. Bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi. 7 dakika sonra ağaç yere devrildi, bir kıymet koptu sanki. Ben geriye kaçtım, arkama dönüp baktığımda toz dumandı her yer. Benim yüzüme dal vurmadı, yerden seken ufak parçalar çarptı. Dal altında kalanlarımız oldu. Beli kırık arkadaşlarımız, başından yaralanıp bayılan arkadaşlarımız vardı. Hepsini çıkardık çok şükür. Ağaçların uçları kesilerek ağırlıkları alınması lazım. Geçen yıl da ağacın kuru dalları masanın üzerine düşmüştü" dedi.
"ARKADAŞLARLA BİRLİKTE OYUN OYNUYORDUK O ESNADA"
Olay anında kendisi de kıraathanede bulunan ve ağacın devrilmesi neticesinde başından yaralanan 63 yaşındaki Nadir Aksoy ise "Çınarın altındaki masada oyun oynuyorduk arkadaşlarla. Bir çatırtı sesi geldi ama 2-3 dal küçük dal düştü, rüzgardan olduğunu düşündük. Bir süre sonra küt etti. Zaten o an kaçmaya başladık. Dal başıma çarpmış ve ben düşmüşüm. Arkadalar beni kaldırmış hastaneye götürmüşler. O kadarını hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bazı yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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