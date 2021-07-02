Video Yaşam Asırlık Iraz nine: "Ermeniler çocukları kaynar kazanlara attı" | Video

Asırlık Iraz nine: "Ermeniler çocukları kaynar kazanlara attı" | Video

Asırlık Iraz nine:
02.07.2021 | 10:21

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 102 yaşındaki Iraz Bayram, çocukluğunda Saimbeyli'de Ermenilerin zulüm yaptığını anlatarak, “Kaynar kazan kurdular ve çocuklar o kaynar kazanlara atıldı" dedi.

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Saimbeyli'e bağlı Gökmenler Mahallesi'nde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Iraz nine, vakit namazlarını hiç geçirmeden kılıyor. İşitme sorunu bulunan Iraz ninenin sağlıklı yaşam sırrını aktaran oğlu Yusuf Bayram, annesinin hareket ettiğini, yoğurt ve bol sebze yediğini söyledi. Bayram, "Şu anda annemize biz bakıyoruz. Şükür sağlığı yerinde. Annemin birinci özelliği annem su ile yemek yer. Süt, yoğurt yer, sebzeyi bol yer. Şuan pek iş yapamıyor ama bahçelerde gezer. Sebzelere bakar. Ben 77 yaşındayım hala ne derse yaparım. Daha hiç birbirimizi gücendirmedi" dedi.

Bir asırdan uzun ömründe ilçesinin kurutuluş destanını yaşayan tek canlı tanık olarak kalan Iraz nine, 9 çocuğundan sadece 3'ünün hayatta olduğunu söyledi.

Geçmişte Ermenilerin Saimbeyli'de yaptığı katliamları dün gibi hatırlayan Iraz nine oğlu ve gelinine geçmişin izlerini hatırlatırken yaşadığı toprakların bir top mermisi ile kurtuluşuna şahit olduğu anları anlattı. O gün yaşananları hafızasından silemeyen Iraz nine, "Ermeniler Saimbeyli merkezine kaynar kazanlar kurmuş ve çocuklar o kaynar kazanlara atıldı. Gavur geliyor diyerek derede yattık sabah babamın elinden tuttum ve eve geldik. Ve bir top mermisi ile kağnı ile gelen bir mermi ile kurtulduk. Allah'a çok şükür kurtulduk. Bebekleri pişirdiler. Müslümanlara yedirmeye çalıştılar" diyerek yaşananları anlattı.

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