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OTOMATİK OYNAT
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Asiye Atalay cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi | Video 06.05.2022 | 13:12
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Trabzon'da heyelan meydana geldi! Korkutan anlar kamerada | Video 06.05.2022 | 12:47
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Kaybolan küçük Zümral, duvarın dibinde uyurken bulundu | Video 06.05.2022 | 12:43
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D-100 yanyolda iki araç çarpıştı: 6 yaralı | Video 06.05.2022 | 12:49
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Ümraniye'de otomobilin karşı şeride savrulduğu kaza kamerada | Video 06.05.2022 | 11:22
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Esenyurt'ta kedi tartışması | Video 06.05.2022 | 12:17
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İzmir’de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı | Video 06.05.2022 | 11:56
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Arayıp teslimat kodunu istedi, o kodla teslim alıp kaçtı | Video 06.05.2022 | 12:04
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Hatay’da alışveriş merkezinin teras katındaki kafede yangın çıktı! | Video 06.05.2022 | 11:24
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Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı | Video 06.05.2022 | 11:24
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Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video 06.05.2022 | 11:19
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Nesli tükenmekte olan su samurları Kahramanmaraş'ta görüntülendi | Video 06.05.2022 | 11:06
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Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı | Video 06.05.2022 | 10:56
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Baharla birlikte Karacabey Longozu'nda mest eden görüntüler | Video 06.05.2022 | 10:31
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Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu | Video 06.05.2022 | 10:47
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Asiye Atalay cinayetinde son dakika haberi: Esenler'de sokak ortasında başından vurarak katlettiği Asiye Atalay'ı orada bırakarak olay yerinden kaçan Ümit Karakoyun isimli katil yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin hızla gelişme kaydeden Emniyet ekipleri katili saklandığı noktada yakalayarak gözaltına aldı. Ümit Karakoyun'un Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra saklandığı evdeki arkadaşı cinayetin ardından geldiği anda neler söylediğini anlattı.