Video Yaşam Asiye Atalay cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi | Video
Asiye Atalay cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi | Video

Asiye Atalay cinayetinde flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi | Video

06.05.2022 | 13:12

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Asiye Atalay cinayetinde son dakika haberi: Esenler'de sokak ortasında başından vurarak katlettiği Asiye Atalay'ı orada bırakarak olay yerinden kaçan Ümit Karakoyun isimli katil yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin hızla gelişme kaydeden Emniyet ekipleri katili saklandığı noktada yakalayarak gözaltına aldı. Ümit Karakoyun'un Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra saklandığı evdeki arkadaşı cinayetin ardından geldiği anda neler söylediğini anlattı.

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