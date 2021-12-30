Asiye'nin saldırıya uğradığı sitenin yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş | Video
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Gaziantep'te minik Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara ilişkin silinen bir kısım güvenlik kamera görüntüsü, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Görüntüleri sildiği iddia edilen site yöneticisi, savcılık ifadesinde suçlamayı reddetti.