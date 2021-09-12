Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video
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Zeytinburnu ve Bağcılar’da düzenlenen asker eğlencelerinde çevrede yaşayan vatandaşların canı hiçe sayılarak havaya ateş açıldı.
Dün akşam Zeytinburnu ve Bağcılar'da düzenlenen asker eğlencelerinde havaya ateş açıldı, yüksek sesli müzik yayını yapıldı ve meşaleler yakıldı. Çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak havaya ateş açıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Eğlenceli sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına da uyulmadığı görüldü.