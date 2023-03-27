Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video
Kağıthane’deki asker eğlencelerinde bazı gençler ellerine aldıkları meşalelerle yüksek sesli müzikler eşliğinde tehlikeli danslar yaptı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, bazı gençlerde motosikletle patinaj çekerek çevreye rahatsızlık verdi.
MEŞALELERLE TEHLİKELİ DANS
Halay da çekilen eğlencelerde bazı gençlerin yaptıkları ise yürekleri ağza getirdi. Ellerine meşaleler alan bazı gençler, yüksek sesli müziğin ritmine kapılarak tehlikeli bir dans sergiledikleri görüldü. Olası bir yaralanmanın yaşanabileceği dans, izleyenleri korkuttu. Yaşananlar kameralara yansırken, neyse ki bu kez yaralanan olmadı.
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