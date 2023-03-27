Video Yaşam Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video

Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video

27.03.2023 | 11:20

Kağıthane’deki asker eğlencelerinde bazı gençler ellerine aldıkları meşalelerle yüksek sesli müzikler eşliğinde tehlikeli danslar yaptı. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, bazı gençlerde motosikletle patinaj çekerek çevreye rahatsızlık verdi.

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Celp döneminin gelmesiyle birlikte bazı gruplar asker eğlenceleri düzenledi. Kağıthane Çağlayan, Harmantepe ve Gültepe Mahalleleri'nde asker eğlencesi düzenleyen bazı gruplar, yüksek sesli müzikler açarak sokak aralarında eğlendi. Çevreye rahatsızlık vererek dans eden gruplar, motosikletlerle de patinaj çekti.

MEŞALELERLE TEHLİKELİ DANS
Halay da çekilen eğlencelerde bazı gençlerin yaptıkları ise yürekleri ağza getirdi. Ellerine meşaleler alan bazı gençler, yüksek sesli müziğin ritmine kapılarak tehlikeli bir dans sergiledikleri görüldü. Olası bir yaralanmanın yaşanabileceği dans, izleyenleri korkuttu. Yaşananlar kameralara yansırken, neyse ki bu kez yaralanan olmadı.

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