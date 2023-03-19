Video Yaşam Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada | Video
Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada | Video

Asker eğlencesi faciaya neden oluyordu, işaret fişeğinin eğlenenlerin üzerine geldiği anlar kamerada | Video

19.03.2023 | 13:45

Küçükçekmece’de, bir grup asker eğlencesi sırasında işaret fişeği attı. Patlayan fişek sokakta eğlenen vatandaşların üzerine geldi. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir grup genç askere giden arkadaşları için sokakta eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iki kişi işaret fişeği patlattı. Bu sırada kontrolden çıkan fişek eğlenen grubun üzerine geldi. Fişeğin üzerlerine geldiğini görenler panikle etrafa kaçışmaya başladı. İşaret fişeğinin patladığı ve vatandaşların üzerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda hafif şekilde yaralanan bir kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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