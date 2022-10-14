Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar! O anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı | Video 14.10.2022 | 09:32
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TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 14.10.2022 | 08:47
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Cesedi yakılan kadının küllerinden portresi yapıldı | Video 13.10.2022 | 23:12
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Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 21:13
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Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu | Video 13.10.2022 | 20:16
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İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 20:16
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Muğla'da kaybolan yaşlı adam, 28 saat sonra sağ olarak bulundu | Video 13.10.2022 | 19:02
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Bir kent bu gösteriye kilitlendi | Video 13.10.2022 | 18:30
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Mersin'de feci ölüm! Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü | Video 13.10.2022 | 16:56
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Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video 13.10.2022 | 16:46
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Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video 13.10.2022 | 16:30
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Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video 13.10.2022 | 16:16
KAĞITHANE'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.