Video Yaşam Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar! O anlar kamerada | Video
Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar! O anlar kamerada | Video

Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar! O anlar kamerada | Video

14.10.2022 | 08:49

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KAĞITHANE'de asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Kağıthane Taksim Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler, polis ekiplerinin geldiğini görünce araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Taksim Tüneli'nde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya attı. Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre kapanan tünel trafiği normale dönerken, bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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