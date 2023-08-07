Video Yaşam Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş ettiler! O anlar kamerada | Video
Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş ettiler! O anlar kamerada | Video

Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş ettiler! O anlar kamerada | Video

07.08.2023 | 09:56

ZEYTİNBURNU'nda, asker eğlencesinde araçlardan havaya rastgele ateş açıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta askere gidecek bir kişi için eğlence düzenlendi. Düzenlenen eğlenceye katılanlardan bazıları, araçların açılır tavanından ve camlarından çıkarak havaya rastgele ateş etti. Havaya ateş edenler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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