Video Yaşam Asker eğlencesinde magandalık yapmışlardı! Tek tek tespit edilip ceza yazıldı | Video

Asker eğlencesinde magandalık yapmışlardı! Tek tek tespit edilip ceza yazıldı | Video

Asker eğlencesinde magandalık yapmışlardı! Tek tek tespit edilip ceza yazıldı | Video
02.08.2021 | 13:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asker eğlencesinde magandalık yapmışlardı! Tek tek tespit edilip ceza yazıldı | Video 00:15
Asker eğlencesinde magandalık yapmışlardı! Tek tek tespit edilip ceza yazıldı | Video 02.08.2021 | 13:31
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 04:37
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 02.08.2021 | 13:02
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video 01:28
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video 02.08.2021 | 13:02
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 01:36
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 02.08.2021 | 12:33
Kavşağa kontrolsüz giren sürücü motosikletliye böyle çarptı | Video 00:11
Kavşağa kontrolsüz giren sürücü motosikletliye böyle çarptı | Video 02.08.2021 | 13:02
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde son dakika! Vücuduna jiletle... Mustafa Murat Ayhan'dan dehşete düşüren itiraflar... 02:27
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde son dakika! Vücuduna jiletle... Mustafa Murat Ayhan'dan dehşete düşüren itiraflar... 02.08.2021 | 12:05
Jandarma'dan ayı kurtarma operasyonu kamerada | Video 01:37
Jandarma'dan ayı kurtarma operasyonu kamerada | Video 02.08.2021 | 11:50
İstanbul Maçka Parkı'nda üst geçitten düşen kadın ağır yaralandı 01:25
İstanbul Maçka Parkı'nda üst geçitten düşen kadın ağır yaralandı 02.08.2021 | 11:31
İstanbul Eyüpsultan'da kadınların uygunsuz fotoğrafını çeken sapığa dayak kamerada! 01:11
İstanbul Eyüpsultan'da kadınların uygunsuz fotoğrafını çeken sapığa dayak kamerada! 02.08.2021 | 11:17
SON DAKİKA: Antalya'da vahşet: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı! 5 parçaya bölüp... 02:27
SON DAKİKA: Antalya'da vahşet: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı! 5 parçaya bölüp... 02.08.2021 | 11:26
Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor | Video 03:44
Sıfır araç fiyatına aldığı 1965 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor | Video 02.08.2021 | 11:10
Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan binlerce ziyaretçi ağırlıyor | Video 03:55
Bilecik'teki mora boyanan 33 dönüm alan binlerce ziyaretçi ağırlıyor | Video 02.08.2021 | 11:10
İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada 00:13
İstanbul Esenler'de motosikletin üzerinden düşen yolcu kamerada 02.08.2021 | 11:09
İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada! 01:22
İstanbul Silivri'de 3 kişilik asansöre binip mahsur kalan 6 kişi kamerada! 02.08.2021 | 11:09
İstanbul Bağcılar'da caddeyi birbirine katan fare kamerada! 01:50
İstanbul Bağcılar'da caddeyi birbirine katan fare kamerada! 02.08.2021 | 10:21
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı | Video 02:05
Azerbaycan'dan gelen ekip Türkiye'ye giriş yaptı | Video 02.08.2021 | 10:20
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek... 02:27
SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Vahşi cinayet. 5 parçaya bölerek... 02.08.2021 | 10:27
Çekmeköy’de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarpıp kaçarken kameralara yakalandı | Video 03:21
Çekmeköy’de alkollü sürücü dehşeti: Park halindeki 10 araca çarpıp kaçarken kameralara yakalandı | Video 02.08.2021 | 10:20
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı | Video 06:03
Manavgat yangınında safari tesisi küle döndü, işletme sahibi canını zor kurtardı | Video 02.08.2021 | 09:54
İstanbul Şile’de denizde yunus ile vatandaşın yürekleri ısıtan oyunu kamerada 00:59
İstanbul Şile’de denizde yunus ile vatandaşın yürekleri ısıtan oyunu kamerada 02.08.2021 | 10:00

İstanbul Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle tünel kapatıp magandalık yapan sürücüler ve halay çekenler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce; tek tek tespit edildi ceza kesildi. 5 sürücüye 2 bin 500 lira ceza kesilirken halay çeken 8 kişiye maske takmadıkları için ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta 30 Temmuz günü akşam saatlerinde asker eğlencesi yapan sürücüler tünel kapatıp halay çekti, lastik yakıp magandalık yaptı o anlar sosyal medyadan paylaşılınca polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 5 sürücü ve halay çeken 8 kişiyi tespit etti. Çalışmalarda 52 FF 839 plakalı araç sürücüsü Ö.T, 34 YLC 12 plakalı araç sürücüsü T.Y., 59 AAS 072 plakalı araç sürücüsü D.G.,59 ADR 653 plakalı araç sürücüsü V.B. ve 34 EAS 186 plakalı araç sürücüsü .O. isimli sürücüler olduğu tespit edildi.

Sürücü T.Y, D.G ve V.B'ye her birine ayrı ayrı olmak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 73/A (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 1296 TL idari para cezası kesildi.

Sürücü Ö.T'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 73/A (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 TL ve 32/1 (Araçlar üzerine teknik değişiklik yapmak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 432 TL; ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsü E.O'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 73/A (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 TL, 30/1B (Gürültü ve duman çıkaran araçları kullanmak) maddesinden 314 TL olmak üzere toplamda 746 TL, tüm sürücülere ise toplamda 2474 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca tünel içerisindeki sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske kullanmadığı tespit edilen;
V.B., D.G., T.Y., Ö.T., E.A., A.M.K, G.K. ve E.O. adlı toplamda 8 şahsa, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 1593 sayılı 282.maddesine istinaden işlem yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA