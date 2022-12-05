Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
01:49
00:15
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 05.12.2022 | 11:35
01:18
Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video 05.12.2022 | 10:25
11:33
05:19
00:50
00:21
11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.12.2022 | 11:06
00:42
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 05.12.2022 | 10:56
01:37
01:36
Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 05.12.2022 | 10:09
00:44
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 05.12.2022 | 09:57
00:31
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.12.2022 | 09:57
06:55
07:39
04:42
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 05.12.2022 | 08:47
01:24
02:26
Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
Esenyurt'ta asker eğlence yapan gruptakilerin yaktığı havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Tedbir alınmadan yakılan havai fişek, çevredekilerin üzerine patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.