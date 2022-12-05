Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

Esenyurt'ta asker eğlence yapan gruptakilerin yaktığı havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Tedbir alınmadan yakılan havai fişek, çevredekilerin üzerine patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi düzenleyen bir grup tedbir almadan havai fişek yaktı. Yan yatan fişek, çevredeki insanların üzerlerine patladı. Çevredekiler fişekten kaçarken olaydan yaralanan olmadı. O anlar asker eğlencesinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, havai fişek patladıktan sonra çevredekilerin kaçtığı görülüyor.