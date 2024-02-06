Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde asker eğlencesi sırasında rastgele silahıyla ateş açıp 1 kişiyi karın boşluğundan ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
02:14
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 06.02.2024 | 12:27
01:32
01:24
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video 06.02.2024 | 13:21
01:24
Avcılar’da cinayet! Eski eşine yardım için giden adam öldürüldü | Video 06.02.2024 | 13:21
00:45
01:15
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:59
01:00
03:02
00:36
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 06.02.2024 | 11:56
00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
03:11
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2024 | 11:37
01:30
00:48
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33
01:25
05:10
04:13
01:35
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 06.02.2024 | 09:50
07:58
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 06.02.2024 | 09:51
04:27
atv Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 06.02.2024 | 10:28