Video Yaşam Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video

Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video

06.02.2024 | 13:30

Antalya’nın Serik ilçesinde asker eğlencesi sırasında rastgele silahıyla ateş açıp 1 kişiyi karın boşluğundan ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Serik ilçesine bağlı Eskiyörük Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında bir maganda tabancasıyla peş peşe ateş etti. O sırada kurşunlardan biri, alanda davetli olarak bulunan Abdullah K.'ya isabet etti. Bir anda yere yığılan Abdullah K.'yı gören diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan Abdullah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.Jandarma ekipleri, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlatIrken, şüpheli Adem Y. olay sonrası görgü tanıklarının ifadesinden sonra yakalanıp gözaltına alındı. Yaralanan Abdullah K.'nın Serik Belediyesinde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonu’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 00:41
Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 02:14
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 06.02.2024 | 12:27
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video 01:32
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.02.2024 | 13:30
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video 01:24
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video 06.02.2024 | 13:21
Avcılar’da cinayet! Eski eşine yardım için giden adam öldürüldü | Video 01:24
Avcılar’da cinayet! Eski eşine yardım için giden adam öldürüldü | Video 06.02.2024 | 13:21
İsmail Küçükkaya: Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları Hiç kolay değil dediler | Video 00:45
İsmail Küçükkaya: "Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları "Hiç kolay değil" dediler" | Video 06.02.2024 | 13:10
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:15
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:59
Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 01:00
Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 06.02.2024 | 12:27
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 03:02
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 06.02.2024 | 12:06
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 00:36
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 06.02.2024 | 11:56
Çağlayan Adliyesi’nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:11
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2024 | 11:37
’U’ dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 01:30
'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 06.02.2024 | 11:38
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 00:48
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 01:25
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 10:59
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık | Video 05:10
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: "Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık" | Video 06.02.2024 | 10:51
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: Çok acı gördük şimdi, evlat acısı | Video 04:13
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video 06.02.2024 | 10:34
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 01:35
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 06.02.2024 | 09:50
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 07:58
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 06.02.2024 | 09:51
atv Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 04:27
atv Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı BUGÜN Tamamı Tek Parça izle! 06.02.2024 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA