Asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 13.05.2024 | 08:45 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Meydana gelen olayda bıçaklanan 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.30 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda 3 kişi bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Olay yeri inceleme ekipleri caddede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.