Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kamerada | Video
Bursa’da asker eğlencesi yapan gençler yolu trafiğe kısmen kapatarak oyunlar oynarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
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