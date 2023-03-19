Video Yaşam Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kamerada | Video
Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kamerada | Video

Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kamerada | Video

19.03.2023 | 12:15

Bursa’da asker eğlencesi yapan gençler yolu trafiğe kısmen kapatarak oyunlar oynarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na asker konvoyu yaparak gelen bir grup genç, önce trafiği kısmen kapattı. Ardından ise yüksek sesli açan gençler oyunlar oynadı. Çevrede yaşayanların uyarılana rağmen müziği kısmayan gençler polisin geleceğini anlayarak bölgeden hızlıca uzaklaştı. Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde asker eğlencesi yapan bir grup genç, eğlencenin dozunu artırarak motosiklet ile lastik yaktı.

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