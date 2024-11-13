Asker eğlencesinin yapıldığı sokağa ses sistemi ile gelen şahıslar ortalığı birbirine kattı | Video
İstanbul Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında sokağa ses sistemi ile gelen şahıslar yüksek sesle müzik açınca ortalık birbirine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:30
Taksiciyi katleden zanlının cep telefonu incelenecek | Video 13.11.2024 | 14:14
01:10
Formayı giydi, en büyük aşkı Galatasaray’ı tribünden izledi | Video 13.11.2024 | 13:45
01:33
5 kardeşin öldüğü evin bulunduğu mahallede sessizlik hakim | Video 13.11.2024 | 13:12
02:43
Otomobilin çarptığı 2 cins köpekten 1'i öldü | Video 13.11.2024 | 13:12
03:12
10:54
02:52
Çaldığı otomobili arkadaşına hediye eden şüpheli yakalandı | Video 13.11.2024 | 12:46
08:36
02:05
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti | Video 13.11.2024 | 12:45
00:50
02:24
01:03
Park yeri kavgası esnasında boynuna tornavida saplandı | Video 13.11.2024 | 10:25
00:44
Beyoğlu’nda Kazakistan uyruklu kadına kapkaç | Video 13.11.2024 | 10:25
02:52
Gaziantep'teki koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2024 | 10:18
00:39
Beyoğlu'nda sopalı park yeri kavgası kamerada | Video 13.11.2024 | 09:59
00:49
01:13
08:27
Estetik ameliyat, genç kadının hayatını kabusa çevirdi | Video 13.11.2024 | 09:37
01:45
Yoldan çıkan otomobil çiçekçi dükkanına böyle girdi | Video 13.11.2024 | 09:36