Video Yaşam Asker konvoyu magandaları yakalandı | Video
Asker konvoyu magandaları yakalandı | Video

Asker konvoyu magandaları yakalandı | Video

18.05.2022 | 11:27

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İstanbul Çekmeköy'de asker uğurlaması adı altında havaya ateş açan, tünelde trafik akışını kesen bir grup magandanın o görüntüleri olay oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan 3 şüpheliye cezayı kesti. Sergan A., Hakan G. ve Mutlu T.'ye 588'er liradan toplamda bin 764 lira para cezası kesildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde asker uğurlaması adı altında konvoy yaparak trafiği birbirine katan magandaların peşine düştü. Görüntüler üzerinden çalışma başlatan ekipler, plakalarını tespit ettikleri araçların sürücülerini yakaladı.

Yapılan kontrol neticesinde sürücüler Sergen A., Hakan G. ve Mutlu T.'e 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Köprü altlarında gereksiz duraklamak" suçuna istinaden 196'şar lira, "Yüksek sesle müzik dinlemek" suçuna istinaden 196 'şar lira ve "Saygısızca araç kullanmak" suçuna istinaden 196' şar lira olmak üzere, toplamda bin 764 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevredekilerin can ve mal güvenliğini hiçe sayarak havaya ateş açtığı tespit edilen Hakan G. ise hakkında gerekli adli işlemleri yapılmak üzere Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi..

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