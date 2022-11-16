Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı | Video

Bursa’da asker uğurlama konvoyunda bir maganda aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir maganda asker uğurlama konvoyunca cam dışarıya çıkarak havaya tabanca ile defalarca ateş açarak otomobil ile yollarına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.