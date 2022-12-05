Video Yaşam Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video

Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video

05.12.2022 | 12:48

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Bursa'da asker konvoyu yapan bir grup genç, cadde ortasında otomatik silah ile ile havaya defalarca kez ateş açtı. O anlar orada oturan bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker konvoyu yapan bir grup genç, cadde ortasında araçlarıyla durarak yüksek sesli müzik açarak oyunlar oynadılar. Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi yanında getirdiği otomatik silah ile havaya defalarca ateş açtı. O anlar mahalle bulunan cep telefon kamerasına yansıdı.

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