Video Yaşam Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video

Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video

13.09.2022 | 11:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 00:08
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
Adana’da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 03:27
Adana'da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 13.09.2022 | 11:23
İzmir’de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 02:15
İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
Eminönü’nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 04:35
Eminönü'nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 11:03
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 01:27
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 13.09.2022 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 13.09.2022 | 10:43
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 01:04
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 13.09.2022 | 10:39
Büyükçekmece’de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 01:52
Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 09:52
Tekirdağ’da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 01:28
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 13.09.2022 | 09:20
İstanbul’da DEAŞ’a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 01:44
İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:20
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 00:48
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:05
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 02:12
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 13.09.2022 | 09:05
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 04:44
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 13.09.2022 | 09:05
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 01:22
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 13.09.2022 | 01:15
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video 02:00
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video 13.09.2022 | 00:45
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti | Video 00:42
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti | Video 12.09.2022 | 21:43
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi | Video 00:42
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi | Video 12.09.2022 | 21:43
Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldürdü 01:55
Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldürdü 12.09.2022 | 21:43
Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video 00:28
Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video 12.09.2022 | 21:11
İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:54
İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2022 | 20:04

İstanbul Bağcılar’da asker konvoyu sırasında Drift atıp makas hareketi yaparak tehlikeli hareketler yapan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince  sosyal medya paylaşımları üzerinde yapmış oldukları denetimler sonucu yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir araç sürücüsünün çakar lamba kullanarak ve tehlikeli manevralar yapmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı tespit edilmiştir.

Araç sürücüsü Çağrı A.'a 2918 sayılı K.T.K'nın 26/2 (Çakar) maddesinden bin 823 Lira 46/2G (Makas atmak) maddesinden bin 823 Lira 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 Lira ve 47/1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak) maddesinden 196 Lira olmak üzere, toplamda 4 bin 038 Lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü Çağrı A. görüntülerde yapmış olduğu hareketler nedeniyle, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden gerekli adli işlemleri yapılmak üzere Bağcılar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA