Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video

İstanbul Bağcılar’da asker konvoyu sırasında Drift atıp makas hareketi yaparak tehlikeli hareketler yapan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince sosyal medya paylaşımları üzerinde yapmış oldukları denetimler sonucu yakalandı.

Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir araç sürücüsünün çakar lamba kullanarak ve tehlikeli manevralar yapmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı tespit edilmiştir.

Araç sürücüsü Çağrı A.'a 2918 sayılı K.T.K'nın 26/2 (Çakar) maddesinden bin 823 Lira 46/2G (Makas atmak) maddesinden bin 823 Lira 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 Lira ve 47/1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak) maddesinden 196 Lira olmak üzere, toplamda 4 bin 038 Lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü Çağrı A. görüntülerde yapmış olduğu hareketler nedeniyle, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden gerekli adli işlemleri yapılmak üzere Bağcılar Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.