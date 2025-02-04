Asker konvoyunda trafiği tehlikeye attılar, ters şeride girip drift yaptılar | Video 04.02.2025 | 11:24 İstanbul Başakşehir'de asker konvoyu düzenleyen bir grup ters şeride girip drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde asker eğlencesi adı altında konvoy düzenleyen bir grup bir gidiş, bir geliş şeridi olan yolda tehlikeli hareketler sergiledi. Zaman zaman ters şeride girerek trafik güvenliğini tehlikeye atan şahısların drift yaptığı görüldü.