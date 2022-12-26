Video Yaşam Asker uğurlaması mahalleyi çileden çıkardı | Video
Asker uğurlaması mahalleyi çileden çıkardı | Video

Asker uğurlaması mahalleyi çileden çıkardı | Video

26.12.2022 | 09:53

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Bursa’da bir grup genç otomobilin camlarına oturarak yüksek ses müzikle asker uğurlama adı altında eğlence eğlenmesi dikkat çekerken, mahalle sakinleri ise apartman aralarında yankılanan müzik seslerinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bir grup genç asker uğurlaması adı altında otomobilden sarkıp yüksek sesli müzik açarak turladı. Mahalle sakinlerini rahatsız ederek gezen gençlerin o anları trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Vatandaşlar ise, gün içerisinde 2-3 kez yaşanan bu abartılı kutlamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.

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