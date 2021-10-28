Asker uğurlamasında akılalmaz görüntüler | Video

Antalya'nın Alanya ilçesinde asker uğurlama adı altında ortalığı birbirine katan gençler, vatandaşları çileden çıkardı. Alt geçidi kapatıp, oyun havası oynadılar.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde bir grup genç asker uğurlama adı altında Antalya- Mersin karayolu üzerinde bulunan alt geçidi trafiğe kapattı. Trafiğe kapatılan alt geçitte uzun araç kuyrukları oluşurken, gençler yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti.

Asker uğurlamak için konvoy oluşturulan onlarca araç, diğer araç sürücülerini çileden çıkardı. Üstüne üstlük alt geçit içerisinde bir sürücü, patinaj yaparak geçidi dumana boğdu. O anlar bir vatandaşın, cep telefonu kamerasına yansıdı.