Video Yaşam Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video
Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video

Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video

31.07.2023 | 22:54

İstanbul Sultangazi’de askere gideceklerini söyleyerek esnaf ve vatandaşlardan para toplayan 3 şahsa 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

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