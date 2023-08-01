Askere gideceğini söyleyerek para toplayan 3 kişi yakalandı | Video 01.08.2023 | 08:45 İstanbul Sultangazi’de askere gideceklerini söyleyerek esnaf ve vatandaşlardan para toplayan 3 şahsa 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine Cebeci Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, esnaf ve vatandaşlardan askere gideceğini ve kimselerinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada toplam bin 500 TL ele geçirildi. Şahıslara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince toplam 617 TL idari para cezası kesildi.