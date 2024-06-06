Askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 yaralı | Video
Malatya'da askerin aracın karıştığı trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ında olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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