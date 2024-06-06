Askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 yaralı | Video 06.06.2024 | 16:30 Malatya'da askerin aracın karıştığı trafik kazasında 1'i asker 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen cip ile aynı yöne seyreden otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip karşı şeride geçip askeri personelin kullandığı pikaba çarptı. Kazada, 1'i asker 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ında olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.