Video Yaşam Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video

Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video

Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video
28.03.2021 | 14:48

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İstanbul’da girdikleri bir adresten cep telefonları, bilgisayarlar ve askıda asılı bir montu çalan iki şüpheli yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması 26 Mart Cuma günü Üsküdar İlçesi'ne bağlı Kirazlıtepe Mahallesi'nde açıldı. Bir ikametten dört cep telefonu, bir tablet bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar, mont ve 200 lira nakit para çalındı.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları ticari taksinin plakası ve aracın sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücü; şüphelileri bıraktığı noktayı söyledi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ve kimlikleri saptanan A.A. (21) ve E.A. (22) isimli iki şüpheli İstanbul Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

"Evden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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