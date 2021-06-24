Video Yaşam Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video

Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video

Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video
24.06.2021 | 07:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video 01:40
İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video 24.06.2021 | 07:31
Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video 00:43
Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video 24.06.2021 | 07:31
Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video 24:07
Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video 23.06.2021 | 22:21
Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video 00:43
Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video 23.06.2021 | 22:00
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! Seni yaşatmayacağız diyerek tehdit ettiler | Video 00:09
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! "Seni yaşatmayacağız" diyerek tehdit ettiler | Video 23.06.2021 | 18:24
Cinsel saldırı iddiasının ardından mobilyacı gözaltına alındı | Video 00:22
Cinsel saldırı iddiasının ardından mobilyacı gözaltına alındı | Video 23.06.2021 | 17:09
Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı | Video 04:03
Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı | Video 23.06.2021 | 16:58
Esra Erol'da son dakika! Kız kaçıran 50 yaşındaki evli adamdan 'Skandal müstehcen canlı yayın' Esra Erol'da şok açıklamalar... 18:22
Esra Erol'da son dakika! Kız kaçıran 50 yaşındaki evli adamdan 'Skandal müstehcen canlı yayın' Esra Erol'da şok açıklamalar... 23.06.2021 | 16:45
Esra Erol 23 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kız kaçıran evli adamdan skandal müstehcen canlı yayın 07:09
Esra Erol 23 Haziran 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kız kaçıran evli adamdan skandal müstehcen canlı yayın 23.06.2021 | 16:34
Kaçacak yer bulamayan yılan itfaiye erinin üzerine atladı | Video 01:19
Kaçacak yer bulamayan yılan itfaiye erinin üzerine atladı | Video 23.06.2021 | 15:47
Bursa'da çöp tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kamerada | Video 00:12
Bursa'da çöp tartışması kavgaya dönüştü, o anlar kamerada | Video 23.06.2021 | 15:10
Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı | Video 00:39
Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı | Video 23.06.2021 | 15:10
Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı | Video 02:10
Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı | Video 23.06.2021 | 14:44
Kartal’da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada | Video 01:12
Kartal’da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada | Video 23.06.2021 | 14:44
Gemlik'teki cinayet anı kamerada | Video 01:31
Gemlik'teki cinayet anı kamerada | Video 23.06.2021 | 14:07
İstanbul Çamlıca Kulesi'nde 369 metre yükseklikteki tehlikeli mesai kamerada! 06:13
İstanbul Çamlıca Kulesi'nde 369 metre yükseklikteki tehlikeli mesai kamerada! 23.06.2021 | 11:23
İstanbul'da yağmur başladı 02:33
İstanbul'da yağmur başladı 23.06.2021 | 13:31
Eşini boğarak öldüren sanıktan şok savunma Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım | Video 02:17
Eşini boğarak öldüren sanıktan şok savunma "Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım" | Video 23.06.2021 | 12:49
Kurbanlık keçi firarda! Trafiği birbirine kattı | Video 01:36
Kurbanlık keçi firarda! Trafiği birbirine kattı | Video 23.06.2021 | 12:37
SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Türkiye bu olayı konuşuyor... Canlı yayında Osman Büyükşen'i çileden çıkartan ifadesi 13:49
SON DAKİKA: Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Türkiye bu olayı konuşuyor... Canlı yayında Osman Büyükşen'i çileden çıkartan ifadesi 23.06.2021 | 12:25

Malatya'da esnaflık yapan vatandaş, iş yerindeki asma katın ağırlığını kaldıramaması sonucu aşağıda bulunan oğlunun üzerine düştü. Esnafın, oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, esnaflık yapan Ersin Kaya dükkanın asma katına eşya taşıdığı sırada zeminde bulunan ahşabın ağırlığını taşıyamaması sonucu parçalanmasıyla asma katın altında bulunan oğlunun üzerine düştü.

DÜŞME ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Esnafın asma kattan oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbaan yansıdı. Düşme sonrası neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Hafif şekilde yaralanan baba ile oğlu, hastanede yapılan tedavilerinin ardından eve gönderildi.

"ALLAH KORUDU"
Olay anını aktaran dükkan sahibi Ersin Kaya, "Oğlum da bende şok geçirdik. Çok şükür hayati bir tehlikemiz yok. Hastaneye gittik. Sadece ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattık. Daha kötü bir durum olmadığı için mutluyuz. Allah korudu'' şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA