Asrın felaketi dev siloları yerle bir etti | Video

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki dev buğday ve mısır silolarını yerle bir etti. Depremin ardından tonlarca ağırlıktaki 22 silodan 15'i kağıt gibi paramparça olurken içerisinde bulunan buğday ve mısırlar etrafa saçıldı. Felaketin boyutu ise drone ile görüntülendi.