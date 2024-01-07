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Asrın felaketini yaşayan depremzedeler gelecekten ümitli | Video

Asrın felaketini yaşayan depremzedeler gelecekten ümitli | Video

07.01.2024 | 10:14

Asrın felaketinde 11 ay geride kalırken, Hatay’da afetzede vatandaşlar, kentte devam eden inşa çalışmalarıyla geleceğe umutla bakıyor. İl genelinde 32 bin 314 konutun ve 2 bin 650 köy evinin inşaatı ekiplerin yoğun çalışmasıyla sürüyor.

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Asrın felaketinde Hatay yerle bir olmuş ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin 11'inci ayı geride kalırken afetzede vatandaşların birçoğu yeniden memleketine döndü. Afetzede vatandaşların geleceğe umutla bakmasını sağlayan da kentte devam eden inşaat çalışmaları ve enkazın neredeyse tamamen kaldırılmış olması oldu. İl genelinde devam eden 32 bin 314 konutun teslimine yılbaşı itibarıyla başlanacak ve Şubat ayı sonuna kadar 6 bin 416 konut teslim edilecek. Öte yandan, Hatay'da 2 bin 650 köy evinin inşaatı devam ediyor ve 37 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

"UMUTLU OLMASAK HATAY'A GERİ DÖNMEZDİK"
Depremde 2 evinin yıkıldığını ve memleketinin eski günlere döneceğinden umutlu olduğunu söyleyen Sabri Yılmaz, "2 tane dairem vardı ikisi de yıkıldı ama umutluyuz. İzmir'den memleketimize geldik. İnşallah her şey düzelecek. Umutlu olmasak Hatay'a geri dönmezdik. İnşallah eski günlere döneceğiz" dedi.

"MEMLEKETİMİZDEN BAŞKA BİR YERDE HİÇBİR ŞEKİLDE YAPAMIYORUZ"
Memleketinden başka bir yerde yaşayamadığını belirten Aynur Yılmaz, "Doğma büyüme Antakyalıyım. Depremde feci şeyler yaşadık. Deprem değil sanki bir felaket yaşadık. Gelecekten umutluyum. Başka şehirde yapamıyoruz. Memleketimizden başka bir yerde hiçbir şekilde yapamıyoruz. Bakıyoruz, geziyoruz. Haftada bir gelip geziyorum, inşallah her şey güzel olacak" dedi.

"DEPREMDE 11 AY GERİDE KALDI, BU YAPILAN İŞ YERLERİ VE EVLER BİZİ ÜMİTLENDİRDİ"
Deprem sonrası kurulan konteyner çarşıda esnaflık yapan Cahit Güler, Hatay Valiliği tarafından inşa edilen iş yerinde ayakta kalmaya çalıştığını ifade ederek, "Devletimiz çok güzel olanaklar sundu. Esnaflarımıza prefabrik iş yerleri verildi. Bunların sayesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Her şey güzel olacak inşallah. Depremde 11 ay geride kaldı, bu yapılan iş yerleri ve evler bizi ümitlendirdi. Şehrin yeniden oluşması bizi umutlandırıyor" şeklinde konuştu.

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